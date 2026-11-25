अजमेर। जिला परिषद में जिला प्रमुख की कुर्सी पर एक बार फिर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। बुधवार को हुए जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूजा भंसाली ने कांग्रेस की दशरथ कंवर को 10 मतों से हराकर जीत दर्ज की। पूजा भंसाली को कुल 21 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दशरथ कंवर के खाते में 11 वोट आए। वहीं एक वोट नोटा को मिला। चुनाव परिणाम ने दोनों दलों के सियासी समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। खास बात यह रही कि जिला परिषद में भाजपा के 19 सदस्य होने के बावजूद उसके प्रत्याशी को 21 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के 12 सदस्य होने के बावजूद प्रत्याशी को केवल 11 वोट ही मिल सके। ऐसे में क्रॉस वोटिंग के संकेत भी सामने आए हैं।