बिलाड़ा. शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने उन परिवारों के चेहरे पर राहत की उम्मीद जगा दी है, जिनके घरों में आने वाले दिनों में शहनाइयां गूंजने वाली हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच शादी समारोह का खर्च पहले ही परिवारों का बजट बिगाड़ रहा है। ऐसे में कीमती धातुओं के भाव में नरमी आने से गहनों की खरीदारी कुछ आसान होने की संभावना है। खासकर दुल्हन के आभूषणों, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहारों और चांदी के घरेलू सामान की खरीदारी करने वाले परिवारों को इसका फायदा मिल सकता है।
सोना-चांदी भारतीय परिवारों में केवल आभूषण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शादी की परंपराओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की बचत से भी जुड़े हैं। शादी के अवसर पर सोने का हार, मंगलसूत्र, चूडिय़ां, अंगूठी और चांदी की पायल-बिछिया सहित कई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। ऐसे में कीमतों में आई थोड़ी सी कमी भी परिवारों के कुल बजट में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। जिन परिवारों ने भाव कम होने के इंतजार में खरीदारी टाल रखी थी, उन्हें अब बाजार का रुख करने का मौका मिल सकता है।
शादी के दौरान सबसे अधिक खर्च दुल्हन के गहनों पर होता है। सोने के भाव में नरमी से हार, मंगलसूत्र, चूडिय़ां, अंगूठी और अन्य आभूषण खरीदने में परिवारों को राहत मिल सकती है। वहीं, तय बजट में पहले की तुलना में अधिक वजन के गहने खरीदने का विकल्प भी मिल सकता है। इससे बची हुई राशि शादी की अन्य व्यवस्थाओं, कपड़ों, भोजन और सजावट पर खर्च की जा सकेगी।
सोने के साथ चांदी की कीमतों में गिरावट का असर भी शादी की तैयारियों पर दिखाई दे सकता है। पायल, बिछिया, चांदी के सिक्के, बर्तन और अन्य पारंपरिक वस्तुएं शादी में उपहार के रूप में दी जाती हैं। चांदी के भाव कम होने से इन वस्तुओं की खरीदारी का खर्च घटने की उम्मीद है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को विशेष राहत मिल सकती है।
कीमती धातुओं के भाव में नरमी से केवल ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि सर्राफा कारोबारियों और छोटे ज्वेलर्स को भी फायदा मिलने की संभावना है। महंगे भाव के कारण जिन ग्राहकों ने खरीदारी टाल रखी थी, वे अब बाजार में लौट सकते हैं। शादी के सीजन को देखते हुए आगामी दिनों में आभूषणों की मांग बढऩे की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, पहले ऊंचे भाव पर सोना खरीदकर स्टॉक रखने वाले कारोबारियों को कीमतों में और गिरावट की स्थिति में पुराने स्टॉक के मूल्य को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरों और निवेशकों की गतिविधियों से जुड़ा रहता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जाएंगी, इसका निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल है। फिलहाल शादी के सीजन में आई नरमी ने खरीदारी की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत की उम्मीद जरूर दी है।
ज्वेलर्स अरूण सोनी ने कहा कि सर्राफा बाजार में खरीदारी करते समय ग्राहकों को केवल सोने-चांदी के भाव पर ध्यान देने के बजाय आभूषणों की शुद्धता, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और जीएसटी सहित अंतिम बिल की जानकारी भी लेनी चाहिए। इससे कीमतों में गिरावट का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
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