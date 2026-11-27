बिलाड़ा. शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने उन परिवारों के चेहरे पर राहत की उम्मीद जगा दी है, जिनके घरों में आने वाले दिनों में शहनाइयां गूंजने वाली हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच शादी समारोह का खर्च पहले ही परिवारों का बजट बिगाड़ रहा है। ऐसे में कीमती धातुओं के भाव में नरमी आने से गहनों की खरीदारी कुछ आसान होने की संभावना है। खासकर दुल्हन के आभूषणों, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहारों और चांदी के घरेलू सामान की खरीदारी करने वाले परिवारों को इसका फायदा मिल सकता है।