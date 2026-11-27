धोरीमन्ना पंचायत समिति से भाजपा के जयकिशन भादू और गुड़ामालानी पंचायत समिति से भाजपा की विमला देवी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित (पत्रिका फोटो)
Balotra Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत बालोतरा जिले की 11 पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिले की चार पंचायत समितियों में कांग्रेस, तीन में भाजपा और एक में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के पास स्पष्ट बहुमत है। वहीं, तीन पंचायत समितियों में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में राजनीतिक गठजोड़, निर्दलीय सदस्यों और क्रॉस वोटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बालोतरा जिले की 11 पंचायत समितियों के 179 वार्डों में भाजपा ने 73, कांग्रेस ने 70 और आरएलपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, पांच निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आए हैं। पढ़ें लाइव अपडेट्स...
Barmer-Balotra Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: बाड़मेर और बालोतरा जिले में शुक्रवार को पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। धोरीमन्ना और गुड़ामालानी पंचायत समितियों में भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। वहीं, अन्य पंचायत समितियों में भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं।
धोरीमन्ना पंचायत समिति से भाजपा के जयकिशन भादू निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए हैं। वहीं, गुड़ामालानी पंचायत समिति से भाजपा की विमला देवी निर्विरोध प्रधान बनी हैं।
|पंचायत समिति
|कुल सीटें
|कांग्रेस
|BJP
|RLP
|निर्दलीय
|बहुमत
|बालोतरा
|23
|13
|10
|0
|0
|12
|धोरीमन्ना
|15
|2
|9
|4
|0
|8
|गिड़ा
|19
|5
|4
|10
|0
|10
|गुड़ामालानी
|17
|3
|12
|2
|0
|9
|कल्याणपुर
|15
|6
|4
|5
|0
|8
|पादरू
|15
|7
|7
|0
|1
|8
|पाटोदी
|15
|10
|3
|1
|1
|8
|पायला कलां
|15
|2
|5
|7
|1
|8
|समदड़ी
|15
|9
|4
|0
|2
|8
|सिणधरी
|15
|4
|9
|2
|0
|8
|सिवाना
|15
|9
|6
|0
|0
|8
|कुल
|179
|70
|73
|31
|5
|—
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|बालोतरा
|—
|—
|धोरीमन्ना
|जयकिशन भादू (निर्विरोध)
|भाजपा
|गिड़ा
|—
|—
|गुड़ामालानी
|विमला देवी (निर्विरोध)
|भाजपा
|कल्याणपुर
|—
|—
|पादरू
|—
|—
|पाटोदी
|—
|—
|पायला कलां
|—
|—
|समदड़ी
|—
|—
|सिणधरी
|—
|—
|सिवाना
|—
|—
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