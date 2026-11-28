बोरानाडा एक्सटेंशन में 274 एकड़ में मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने की योजना थी। इसमें 213 औद्योगिक भूखंड प्रस्तावित है। पहले चरण में 119 एकड़ में 73 भूखंड विकसित किए जाने थे। यहां मेडिकल इंजीनियरिंग उपकरण, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अस्पतालों का फर्नीचर, ऑटोक्लेव और मेडिकल टेक्सटाइल सहित अन्य उपकरणों का निर्माण होना था। लेकिन अब तक केवल 20 से 25 भूखंडों का आवंटन हुआ है। ऐसे में शेष भूखंड सामान्य श्रेणी के उद्योगों को देने की तैयारी है। मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में अपेक्षित निवेश और उद्यमिता विकसित नहीं होने से योजना पिछड़ गई।