अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षित बचपन अभियान के माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान की जाएगी, ताकि बच्चे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें। इसके साथ ही उन्हें किसी भी अनुचित गतिविधि से बचने तथा जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने के प्रति जागरूक किया जा सके। अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ नाबालिगों से जुड़े अपराधों की रोकथाम में भी सहयोग करना है। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति भोपालगढ़ के रीडर राजेश लालर, पैनल अधिवक्ता महेंद्र भाटी सहित विद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।