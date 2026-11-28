पंचायत चुनाव में भाजपा को जिले की 23 में से किसी भी पंचायत समिति में बहुमत नहीं मिला था। इसके बावजूद पार्टी सेखाला में प्रधान बनाने में सफल रही। यहां कांग्रेस के 9 और भाजपा के 6 सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन प्रधान चुनाव में भाजपा की संतोष कंवर ने कांग्रेस की रसाल कंवर को 8-7 मतों से हरा दिया। कांग्रेस के दो सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं, बालेसर पंचायत समिति में भी कांग्रेस का एक वोट भाजपा के पक्ष में गया, हालांकि यहां प्रधान कांग्रेस की गुड्डी देवी ही बनीं।