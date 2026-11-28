चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति चुनाव: पंचायत समिति प्रधान के चुनाव को लेकर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले में खासा उत्साह और सियासी सरगर्मी रही। जिले की कुल 11 पंचायत समितियों में से 6 पर कांग्रेस के प्रधान चुने गए। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस से चुनकर आई सदस्य तनु जैन ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर भाजपा व रालोपा के समर्थन से प्रधान की कुर्सी हासिल कर ली। पांच पंचायत समितियों में भाजपा के प्रधान निर्वाचित हुए। पंचायत समिति प्रधान चुनाव के तहत सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए और दोपहर 3 से 5 बजे के बीच मतदान हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन भैंसरोडगढ़ में कांग्रेस को आपसी गुटबाजी के चलते हार का सामना करना पड़ा।