शिवसिंहपुरा प्रधान निशा मीना
दौसा पंचायत समिति प्रधान चुनाव: राजस्थान के दौसा जिले में पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। जिले की 14 पंचायत समितियों में से 11 में कांग्रेस के प्रधान बने। भाजपा केवल 3 पंचायत समितियों में प्रधान बना पाई। दौसा जिले की सबसे युवा प्रधान 23 साल की शिवसिंहपुरा प्रधान निशा मीना हैं। वहीं सबसे ज्यादा उम्रदराज 57 वर्षीय मलखान सिंह बासड़ा हैं, जो सिकंदरा से प्रधान बने हैं।
दौसा पंचायत समिति में कांग्रेस की अनीता गुर्जर ने 9 वोट से प्रधान चुनाव जीता। कांग्रेस की अनीता गुर्जर को 15 मत मिले, जबकि भाजपा के पक्ष में 6 वोट पड़े। लालसोट पंचायत समिति में भी कांग्रेस ने प्रधान पद पर कब्जा जमाया। यहां कांग्रेस की चंद्रकांता शर्मा प्रधान निर्वाचित हुईं। मतगणना में उन्हें 15 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनीता मीणा को 4 वोट मिले। चंद्रकांता शर्मा ने 11 मतों के अंतर से जीत हासिल की।
मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के गृह क्षेत्र मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति में भाजपा की रागिनी जाटव निर्विरोध प्रधान निर्वाचित बनीं। रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति से कांग्रेस की सीता देवी प्रधान चुनी गई। मतगणना में कांग्रेस की सीता देवी को मिले 13 मत भाजपा की सपना मीणा को 4 मत मिले।
सिकंदरा पंचायत समिति में कांग्रेस के मलखान सिंह बासड़ा 16 वोट से प्रधान बने। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश भट्ट को 3 वोट मिले।
महुवा पंचायत समिति से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण सैनी उर्फ टिंकू पंचायत समिति प्रधान चुने गए। सत्यनारायण सैनी को 12 मत मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी गुड्डी देवी को तीन मत प्राप्त हुए।
बैजूपाड़ा में कांग्रेस की सागर बाई मीणा बनी प्रधान। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 12 वोट। जबकि भाजपा प्रत्याशी बीना देवी को मिले 3 मत।
कांग्रेस की रजनी बैरवा ने नांगल राजावतान पंचायत समिति प्रधान चुनाव जीता। रजनी बैरवा को 11 मत जबकि भाजपा की ज्योति बैरवा 6 वोट मिले।
मंडावर पंचायत समिति से कांग्रेस प्रत्याशी संतरा मीणा पहली प्रधान निर्वाचित हुई है। उन्हें 10 कांग्रेस 2 निर्दलीयों के वोट सहित कुल 12 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रगति मीना को 3 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी संतरा 9 वोट से जीत के साथ प्रधान निर्वाचित हुईं।
|क्र.सं.
|पंचायत समिति
|प्रधान का नाम
|पार्टी / स्थिति
|1
|बांदीकुई
|अर्जुन लाल
|भाजपा
|2
|दौसा
|अनिता गुर्जर
|कांग्रेस
|3
|रामगढ़ पचवारा
|सीता देवी
|कांग्रेस
|4
|लालसोट
|चंद्रकांता शर्मा
|कांग्रेस
|5
|सिकंदरा
|मलखान सिंह बासड़ा
|कांग्रेस
|6
|नांगल राजावतान
|रजनी बैरवा
|कांग्रेस
|7
|सिकराय
|अर्चना मीना
|कांग्रेस
|8
|महवा
|सत्यनारायण सैनी
|कांग्रेस
|9
|मनोहरपुर खेड़ला
|रागिनी जाटव
|भाजपा (निर्विरोध)
|10
|शिवसिंहपुरा
|निशा मीना
|भाजपा
|11
|बैजूपाड़ा
|सागर बाई
|कांग्रेस
|12
|बसवा
|कमला देवी
|कांग्रेस
|13
|लवाण
|नारंगी देवी
|कांग्रेस
|14
|मंडावर
|संतरा
|कांग्रेस
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