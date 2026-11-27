दौसा पंचायत समिति में कांग्रेस की अनीता गुर्जर ने 9 वोट से प्रधान चुनाव जीता। कांग्रेस की अनीता गुर्जर को 15 मत मिले, जबकि भाजपा के पक्ष में 6 वोट पड़े। लालसोट पंचायत समिति में भी कांग्रेस ने प्रधान पद पर कब्जा जमाया। यहां कांग्रेस की चंद्रकांता शर्मा प्रधान निर्वाचित हुईं। मतगणना में उन्हें 15 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनीता मीणा को 4 वोट मिले। चंद्रकांता शर्मा ने 11 मतों के अंतर से जीत हासिल की।