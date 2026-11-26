दौसा जिले की राजनीति में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ा। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा की पत्नी बीना बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर उन्होंने जिले की दसवीं जिला प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। वे इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला हैं। बीना बैरवा से पहले कामेरी देवी मीणा और गीता खटाना दौसा जिला प्रमुख रह चुकी हैं। बीना के सामने राजनीतिक रूप से भाजपा की सरकार और कांग्रेस के जिला नेतृत्व के बीच तालमेल बैठाने से लेकर जिले के विकास तक कई चुनौतियां है। दौसा जिला प्रमुख बीना बैरवा से पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता राजेश शर्मा ने खास बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश-