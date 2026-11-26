कांग्रेस की बीना बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित। फोटो: पत्रिका
दौसा जिले की राजनीति में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ा। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा की पत्नी बीना बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुई। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर उन्होंने जिले की दसवीं जिला प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। वे इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला हैं। बीना बैरवा से पहले कामेरी देवी मीणा और गीता खटाना दौसा जिला प्रमुख रह चुकी हैं। बीना के सामने राजनीतिक रूप से भाजपा की सरकार और कांग्रेस के जिला नेतृत्व के बीच तालमेल बैठाने से लेकर जिले के विकास तक कई चुनौतियां है। दौसा जिला प्रमुख बीना बैरवा से पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता राजेश शर्मा ने खास बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश-
जवाब: पेयजल संकट दूर करना, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और अवैध शराब के ठेके बंद करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्कूलों का निरीक्षण भी करूंगी।
जवाबः शराब से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। अवैध ठेके बंद होने से उनकी कई समस्याएं दूर होंगी। पेयजल किल्लत दूर करूंगी।
जवाब: जनता ने कांग्रेस को जिताया है। दौसा के हिस्से का बजट कोई सरकार नहीं छीन सकती। इसी बजट से विकास कार्य करवाए जाएंगे।
जवाब: जनता ने जो भी काम बताए, वे सभी करवाए है। आगे भी जनता की मांग के अनुसार काम करवाऊंगी।
जवाबः खेल मैदान विकसित करवाएंगे और खिलाड़ियों को उपकरण दिलवाएंगे। खेलों में जीतकर आने वाली बेटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
जवाबः सभी को श्रेय है। सचिन पायलट, परसादी लाल मीणा सहित सभी पदाधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। विरोध किसी ने नहीं किया।
जवाब: कुछ कार्य दिनों में पूरे होने वाले होते हैं। कुछ में समय लगता है। स्कूलों समय प्रबंधन सुधारूंगी। सौ दिन में शराब के अवैध ठेके को बंद करवाने खुद जाऊंगी।
जवाबः मेरा भाई भाजपा से सदस्य रह चुका है। उनके विचार उनके साथ है।
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