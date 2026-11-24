Dausa Pradhan Election 2026: भांडारेज (दौसा): पंचायत समिति दौसा में प्रधान पद को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब थाने तक पहुंच गई है। कांग्रेस सदस्यों की बाड़ाबंदी के बीच उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब सदर थाना प्रभारी पुलिस जाप्ते के साथ बाड़ाबंदी स्थल पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।