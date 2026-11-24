Rajsamand Panchayat Election 2026: राजसमंद: भाजपा का गढ़ माने जाने वाले राजसमंद जिले में जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने पार्टी के विधायकों और संगठन की सियासी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चार विधानसभा क्षेत्रों में बंटे जिला परिषद वार्डों के परिणामों पर नजर डालें तो कुंभलगढ़ को छोड़कर बाकी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। खास बात यह है कि चुनावी कमान स्थानीय विधायकों के हाथ में होने के बावजूद पार्टी अधिकांश क्षेत्रों में अपनी सीटें नहीं बचा पाई। कांग्रेस ने 29 में से 17 वार्डों पर जीत दर्ज कर भाजपा को 12 सीटों पर समेट दिया। चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया कि जिले में भाजपा के लिए सत्ता और संगठन का समीकरण उतना मजबूत नहीं रहा, जितना पार्टी के राजनीतिक दावों में नजर आता है। नाथद्वारा, भीम-देवगढ़ और राजसमंद विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। वहीं, कुंभलगढ़-आमेट क्षेत्र में भाजपा ने पांच सीटें जीतकर अपनी साख बचाने में सफलता हासिल की। ऐसे में जिले में भाजपा की हार को महज सीटों का नुकसान मानना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और टिकट वितरण की रणनीति पर भी सवाल खड़े करता है।