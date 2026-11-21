Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान के राजसमंद जिले में पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका राव की जीत चर्चा का विषय बन गई है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 से निहारिका राव ने 1,901 वोटों के बड़े अंतर से शानदार जीत हासिल की है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद उन्होंने चुनाव प्रचार को केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखा। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया। उनकी इस जीत के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है।