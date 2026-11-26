दौसा। जिला प्रमुख के बाद अब उप जिला प्रमुख चुनाव में भी कांग्रेस ने एकतरफा जीत दर्ज की है। कांग्रेस के छोटूराम मीणा निर्विरोध उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। भाजपा की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया। इसके साथ ही दौसा जिला परिषद के दोनों प्रमुख पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। बता दें कि 37 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस के 35 सदस्य जीतकर आए हैं, जबकि भाजपा महज दो सीटों पर सिमट गई। ऐसे में भाजपा ने उप जिला प्रमुख चुनाव में नामांकन तक दाखिल नहीं किया।