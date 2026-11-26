जिला प्रमुख चुनाव के दौरान दोपहर तीन बजे मतदान करने कांग्रेस के जीते 21 में से केवल 17 सदस्य ही पहुंचे थे। नतीजों की घोषणा हुई तो मालूम हुआ कि पार्टी के 17 में से 2 सदस्यों ने अंतिम समय में पाला बदल लिया। हालांकि, कांग्रेस के कुल 6 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की। निर्दलीय उम्मीदवार सोमवती को कुल 14 मिले जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को एक अधिक 15 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी अनीशा एक मत से विजयी रही। हालांकि, कांग्रेस जोड़-तोड के बाद भी पार्टी का जिला प्रमुख बनवाने में कामयाब रही। भाजपा ने कांग्रेस खेमे में सेंधमारी की लेकिन वह सफल नहीं हो पाई।