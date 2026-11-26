जैसलमेर जिला परिषद के जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस की संतोष कुमारी भील निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। 21 वर्ष 19 दिन की उम्र में इस पद तक पहुंचीं संतोष कुमारी प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बताई जा रही है। उनके निर्वाचन में कांग्रेस के भारी बहुमत के साथ चुनाव कार्यक्रम का चौथा चरण भी निर्णायक साबित हुआ। यदि जैसलमेर में चुनाव प्रथम चरण में होते तो उम्र की निर्धारित पात्रता पूरी नहीं होने के कारण वे जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ पातीं।