बुधवार सुबह जिला परिषद कार्यालय परिसर में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस का पर्याप्त जाप्ता तैनात किया गया। शुभ मुहूर्त में सुबह 10.45 बजे कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमारी जिला परिषद पहुंचीं और नामांकन पत्र दाखिल किया। वे जिला परिषद के ब्लॉक संख्या 21 से छह हजार से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतकर आई थीं। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। इसके बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा और पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।जिला प्रमुख चुनाव से पहले कांग्रेस के फकीर और धणदे गुट के बीच खींचतान की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में थीं। जिला परिषद में बहुमत के बावजूद जिला प्रमुख के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग समीकरणों की चर्चा थी। लेकिन नामांकन के दिन दोनों गुटों के नेता एक साथ नजर आए। पूर्व विधायक रूपाराम धणदे, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के आवास पहुंचे। वहां से दोनों गुटों के नेता एक साथ जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। इस घटनाक्रम ने पार्टी की अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर कांग्रेस चुनाव प्रभारी प्रहलाद गुंजल, जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुला फकीर, पूर्व सभापति अशोक तंवर, पूर्व जिलाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर, गोविंद भार्गव, जनकसिंह, रणवीरसिंह गोदारा, इन्द्रसिंह जोधा, शाबिर मोहम्मद लोहारकी, जिला महासचिव गोपाल रंगा और सिकंदरअली मेहर सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।