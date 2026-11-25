संतोष कुमारी के निजी जीवन की बात करें, तो उन्होंने बीए (BA) तक पढ़ाई की है और वे अभी अविवाहित हैं। वे एक पढ़े-लिखे ग्रामीण परिवार से आती हैं। उनके पिता चौथाराम भील ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। घर में शुरू से ही पढ़ाई और सरकारी कामकाज का माहौल होने की वजह से उन्हें गांव के प्रशासन और कागजी कामकाज की अच्छी समझ है। हालांकि, अब उनके कंधों पर पूरे जैसलमेर जिले के विकास और पंचायती राज व्यवस्था को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।