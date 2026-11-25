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रामगढ़. सीमावर्ती रामगढ़ कस्बे में पेयजल संकट ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विडंबना यह है कि जिस क्षेत्र के आसपास नहरों का जाल बिछा है, वहां के बाशिंदों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। नियमित जलापूर्ति के अभाव में परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। नहरों की मौजूदगी के बावजूद पेयजल के लिए संघर्ष करना ग्रामीणों के लिए परेशानी और व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमित जलापूर्ति नहीं होने से उन्हें अपने स्तर पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। टैंकरों से पानी मंगवाने पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी पहल नजर नहीं आ रही।
पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों से भी राहत की उम्मीद है, लेकिन समस्या को लेकर अपेक्षित पहल नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नहरों से घिरे क्षेत्र में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिलना व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। बुनियादी सुविधा से जुड़ी इस समस्या पर जिम्मेदारों की चुप्पी लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है।
रामगढ़ में पेयजल संकट का समाधान अब केवल आश्वासनों से संभव नहीं है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग से आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही पेयजल तंत्र में मौजूद खामियों को दूर कर ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत जताई है, जिससे प्रत्येक घर तक पर्याप्त पानी पहुंच सके। लोगों का कहना है कि नहरों के बीच बसे रामगढ़ को पेयजल के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है।
जैसलमेर. मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक आने वाली मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत के चलते जैसलमेर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित रहेगी। जलदाय विभाग की ओर से गुरुवार सुबह 6 बजे से 48 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान 600 एमएम डीआई पाइपलाइन में लीकेज सुधारने का कार्य किया जाएगा।विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, शटडाउन के कारण शहर में पेयजल आपूर्ति निर्धारित सामान्य अंतराल के अनुसार प्रभावित रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होने तक जलापूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में शहरवासियों को आगामी दिनों में पानी के उपयोग को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। जलदाय विभाग ने आमजन से शटडाउन अवधि के दौरान पेयजल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है।
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