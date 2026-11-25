उधर, भाजपा ने कांग्रेस खैमा में सेंधमारी की लेकिन वह पूर्ण तय सफल नहीं रही। इससे पूर्व जिले के अलग-अलग पुलिस थानों पर बुधवार को ही वार्ड सदस्यों के परिजनों की ओर से 6 एफआइआर दर्ज कराई जिसमें सदस्य के लापता होने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने शहर में रीको एरिया और एक होटल में सर्च किया लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। ताजा नतीजों ने भाजपा के जिला संगठन पर सवाल खड़े कर दिए। विशेष कर जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के कुछ ही लोगों पर अधिक निर्भरता से पार्टी को स्थानीय स्तर पर नुकसान पहुंचा और चुनाव के दौरान पार्टी धड़ेबंदी में नजर आई। इस जीत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और आगामी दिनों में कांग्रेस को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जिले में कांग्रेस के 3 और बसपा का बाड़ी से एक विधायक है। साथ ही करौली-धौलपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का ही कब्जा है। यहां से भजनलाल जाटव सांसद हैं।