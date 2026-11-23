बनवारी पुत्र रामगोपाल निवासी बल्लापुरा पुलिस थाना सोने का गुर्जा ने बताया कि गौलारी ग्राम पंचायत से चाचा पप्पू उर्फ रामनरेश सरपंच का चुनाव लड़ा था। पप्पू उर्फ रामनरेश सरपंच चुनाव हार गया। चुनाव हारने पर चाचा पप्पू व अन्य परिवारजन को यह शक हुआ कि हमारे परिवार ने राजवीर के पक्ष में मतदान किया है। 17 नबंवर की रात्रि करीब 8-9 बजे भूरा पुत्र रामनिवास, घनश्याम पुत्र रामवीर, राहुल पुत्र रामबाबू, रामअवतार, हंसराम, सुगरा पुत्र लाखन, विष्णु पुत्र रामअवतार, पप्पू उर्फ रामनरेश, लाखन, रामबाबू, रामनिवास, रामवीर पुत्र भगवानसिंह एकराय होकर जान से मारने की नीयत से अपने हाथों में लोहे के सरिया, लाठी व पत्थर लेकर रिहायशी मकान में घुस आये और परिवारजन को घेर लिया।हमलावर भूरा, पप्पू उर्फ रामनरेश, घनश्याम और हंसराम ने छोटे भाई कुमेर सिंह के सिर, पैर और शरीर पर लोहे के सरिया से चोट मारी। सिर में चोट लगते ही कुमेरसिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।