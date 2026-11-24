Dholpur Love Affair Murder: धौलपुर जिले में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पीएसी में तैनात जवान ने युवक के घर पहुंचकर उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इस दौरान युवक ने विरोध किया तो आरोपी ने देसी कट्टे से उस पर दो गोलियां चला दीं। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी जवान और मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया है।