वर्ष 2008 में पांचाराम ने कांग्रेस के टिकट पर मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने किनारा किया तो निर्दलीय मैदान में उतरे। इस बार भी उनके खाते हार ही आई। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, इस लाइन को पकड़े रखा और अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। अब पंचायत चुनाव का मौका आया तो कांग्रेस को अलविदा कहकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) में शामिल हो गए।