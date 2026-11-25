नागौर. जिले में इस बार कम बारिश और खेतों में नमी की कमी का असर अब रबी की बुवाई पर दिखाई देने लगा है। कृषि विभाग ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 3 लाख 23 हजार 300 हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में लक्ष्य पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। विभाग ने अब जिले में कुल 2 लाख 75 हजार हेक्टेयर में ही बुवाई होने का अनुमान जताया है। इस लिहाज से लक्ष्य के मुकाबले करीब 48 हजार 300 हेक्टेयर कम क्षेत्र में फसलें बोई जा सकेंगी। यानी इस बार रबी का रकबा निर्धारित लक्ष्य से लगभग 15 प्रतिशत कम रहने की आशंका है।

इनकी बुआई होगी कम

कृषि विभाग की जिला स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिले में 1 लाख 27 हजार 100 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। आगामी दिनों में मौसम की स्थिति और खेतों में उपलब्ध नमी के आधार पर शेष बुवाई निर्भर करेगी। रिपोर्ट में विशेष रूप से चना और तारामीरा की बुवाई प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। कम बारिश के कारण इन फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनने से इनका रकबा पिछले निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले काफी कम रह सकता है।

चना और तारामीरा पर सबसे ज्यादा असर

जिले में चने की बुवाई के लिए इस बार 60 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 16 हजार 720 हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है। विभाग ने इस फसल का संभावित रकबा 25 हजार हेक्टेयर आंका है। ऐसे में चने की बुवाई लक्ष्य से 35 हजार हेक्टेयर कम रहने का अनुमान है। इसी प्रकार तारामीरा के लिए 40 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले अब तक 23 हजार 710 हेक्टेयर में बुवाई हुई है। विभाग के अनुसार इसका संभावित रकबा 24 हजार हेक्टेयर ही रह सकता है। यानी तारामीरा में भी लक्ष्य से 16 हजार हेक्टेयर की कमी आने की आशंका है। विभाग की टिप्पणी में भी इन दोनों फसलों की बुवाई प्रभावित क्षेत्रों में कम रहने की आशंका जताई जा रही है।