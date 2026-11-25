Nagaur. Mustard crop in the field
कृषि विभाग ने रबी 2026-27 में 3 लाख 23 हजार 300 हेक्टेयर बुवाई का लक्ष्य रखा, अब 2 लाख 75 हजार हेक्टेयर में ही बुवाई का अनुमान।
बारिश की कमी का असर, चना और तारामीरा की बुवाई प्रभावित होने की आशंका, विभाग ने रिपोर्ट में जताई चिंता।
सरसों की 60 हजार हेक्टेयर बुवाई के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 51 हजार 700 हेक्टेयर में बुवाई, गेहूं का रकबा अभी काफी पीछे।
कम बारिश से घटेगा रबी फसलों का रकबा, लक्ष्य से 48 हजार हेक्टेयर कम बुवाई का खतरा
नागौर. जिले में इस बार कम बारिश और खेतों में नमी की कमी का असर अब रबी की बुवाई पर दिखाई देने लगा है। कृषि विभाग ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 3 लाख 23 हजार 300 हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में लक्ष्य पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। विभाग ने अब जिले में कुल 2 लाख 75 हजार हेक्टेयर में ही बुवाई होने का अनुमान जताया है। इस लिहाज से लक्ष्य के मुकाबले करीब 48 हजार 300 हेक्टेयर कम क्षेत्र में फसलें बोई जा सकेंगी। यानी इस बार रबी का रकबा निर्धारित लक्ष्य से लगभग 15 प्रतिशत कम रहने की आशंका है।
इनकी बुआई होगी कम
कृषि विभाग की जिला स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिले में 1 लाख 27 हजार 100 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। आगामी दिनों में मौसम की स्थिति और खेतों में उपलब्ध नमी के आधार पर शेष बुवाई निर्भर करेगी। रिपोर्ट में विशेष रूप से चना और तारामीरा की बुवाई प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। कम बारिश के कारण इन फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनने से इनका रकबा पिछले निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले काफी कम रह सकता है।
चना और तारामीरा पर सबसे ज्यादा असर
जिले में चने की बुवाई के लिए इस बार 60 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 16 हजार 720 हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है। विभाग ने इस फसल का संभावित रकबा 25 हजार हेक्टेयर आंका है। ऐसे में चने की बुवाई लक्ष्य से 35 हजार हेक्टेयर कम रहने का अनुमान है। इसी प्रकार तारामीरा के लिए 40 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले अब तक 23 हजार 710 हेक्टेयर में बुवाई हुई है। विभाग के अनुसार इसका संभावित रकबा 24 हजार हेक्टेयर ही रह सकता है। यानी तारामीरा में भी लक्ष्य से 16 हजार हेक्टेयर की कमी आने की आशंका है। विभाग की टिप्पणी में भी इन दोनों फसलों की बुवाई प्रभावित क्षेत्रों में कम रहने की आशंका जताई जा रही है।
सरसों की स्थिति बेहतर, गेहूं की बुवाई अभी पीछे
सरसों की बुवाई की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इसके लिए 60 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 51 हजार 700 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। विभाग ने संभावित रकबा भी 60 हजार हेक्टेयर रहने का अनुमान जताया है। दूसरी ओर गेहूं की बुवाई अभी काफी पीछे है। इसके लिए 24 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य है, जबकि अब तक केवल 1750 हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है। हालांकि विभाग ने गेहूं का संभावित रकबा 24 हजार हेक्टेयर रहने का अनुमान लगाया है। जौ का लक्ष्य 3500 हेक्टेयर है, जबकि संभावित बुवाई 3000 हेक्टेयर मानी गई है।
जीरा और ईसबगोल में लक्ष्य से ज्यादा बुवाई का अनुमान
कुछ फसलों में लक्ष्य से अधिक बुवाई होने की संभावना भी है। जीरे के लिए 68 हजार 500 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि संभावित बुवाई 70 हजार हेक्टेयर रहने का अनुमान है। इसी तरह ईसबगोल का लक्ष्य 43 हजार हेक्टेयर है, लेकिन संभावित रकबा 45 हजार हेक्टेयर आंका गया है। मेथी में भी 3500 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 4000 हेक्टेयर बुवाई का अनुमान लगाया जा रहा है।
नमी की कमी से चना-तारामीरा की बुवाई प्रभावित
कम बारिश के चलते जिले में चना और तारामीरा की बुवाई पर असर पडऩे लगा है। कृषि विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों फसलों की बुवाई प्रभावित क्षेत्रों में कम रहने का अनुमान जताया है। वहीं अन्य रबी फसलों की बुवाई सामान्य रहने की संभावना बताई है। विभाग के आकलन के अनुसार इसी वजह से जिले में कुल रबी बुवाई का रकबा निर्धारित लक्ष्य से करीब 48 हजार 300 हेक्टेयर कम रह सकता है।
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