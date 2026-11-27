शेरसिंह रजवास की हवाला की ढाणी में महिला किसान रिंकू देवी मीणा पांच बीघा में आधुनिक तकनीक से खीरे की खेती कर रही हैं। इस मॉडल में प्रति बीघा करीब 1 लाख 25 हजार रुपए खर्च बताया गया है। इजरायली तकनीक और ड्रिप सिंचाई से तैयार फसल में करीब 33 दिन में फल आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दो माह तक एक दिन छोड़कर सिंचाई की जाती है। तैयार खीरे को जयपुर की मुहाना मंडी के अलावा दिल्ली, रेवाड़ी और अलवर सहित अन्य बाजारों में भेजा जाता है। खेती के इस प्रयोग से क्षेत्र के किसानों को कम पानी में बेहतर उत्पादन और बाजार आधारित खेती अपनाने की प्रेरणा मिल रही है।