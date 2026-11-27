झुंझुनूं में पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया है। मंडावा में किरोड़ीमल पायल ने 5 वोट से जीत दर्ज की तो सिंघाना और उदयपुरवाटी में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान बन गए। झुंझुनूं में रामनिवास और सूरजगढ़ में सविता सिंह ने भी बाजी मारी। जानिए जिले की सभी 14 पंचायत समितियों का पूरा चुनावी गणित।

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