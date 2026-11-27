Jhunjhunu: निर्विरोध निर्वाचित पूनम मेघवाल (फोटो-पत्रिका)
झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले में अब तक सामने आए परिणामों में कांग्रेस के 10 उम्मीदवार प्रधान बने हैं। इनमें दो पंचायत समितियों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है, जबकि अन्य जगह मुकाबले में जीत हासिल की है।
मंडावा पंचायत समिति में कांग्रेस के किरोड़ीमल पायल ने भाजपा प्रत्याशी को 5 वोट से हराकर प्रधान पद पर कब्जा जमाया। किरोड़ीमल पायल वार्ड संख्या 3 से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए थे। मंडावा में उनका मुकाबला भाजपा की मंजू से था।
|पंचायत समिति
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी/निर्दलीय
|कौन जीते
|अलसीसर
|राजेन्द्र सिंह
|अनिता
|—
|अनिता (कांग्रेस)
|बबाई
|गुड्डी
|रिंकू सैनी
|—
|गुड्डी (भाजपा)
|बुहाना
|सुमन
|हरिकृष्ण यादव
|—
|हरिकृष्ण यादव (कांग्रेस)
|चिड़ावा
|मंजू देवी
|कमला जानू
|—
|गोठड़ा
|विमला
|राजेश देवी
|—
|राजेश देवी (कांग्रेस)
|गुढ़ा गौड़जी
|बिमला
|मंजू देवी
|—
|मंजू देवी (कांग्रेस)
|झुंझुनूं
|मंजू देवी
|रामनिवास
|—
|रामनिवास (कांग्रेस)
|खेतड़ी
|केदार मल खींची
|—
|मंजू देवी (निर्दलीय)
|मंडावा
|मंजू
|किरोड़ीमल पायल
|—
|किरोड़ीमल पायल (कांग्रेस)
|नवलगढ़
|पार्वती देवी
|सुभीता देवी
|—
|सुभीता देवी (कांग्रेस)
|पिलानी
|अनीता धांगड़
|शांति
|—
|सिंघाना
|—
|पूनम
|—
|पूनम (निर्विरोध)
|सूरजगढ़
|सुमित कुमार
|सविता सिंह
|—
|सविता सिंह (कांग्रेस)
|उदयपुरवाटी
|—
|फूलचंद
|—
|फूलचंद (निर्विरोध)
वहीं, सिंघाना पंचायत समिति में कांग्रेस की पूनम निर्विरोध प्रधान चुनी गई हैं। प्रधान पद के लिए उन्होंने एकमात्र नामांकन दाखिल किया था। भाजपा के पास एससी वर्ग का उम्मीदवार नहीं होने के कारण कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं आया।
उदयपुरवाटी पंचायत समिति में भी कांग्रेस के फूलचंद सैनी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। नामांकन पत्रों की जांच में उनका आवेदन सही पाया गया और दूसरा नामांकन नहीं होने के कारण उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। यहां कांग्रेस के 12, भाजपा के 2 और अन्य के 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
झुंझुनूं पंचायत समिति में कांग्रेस के रामनिवास प्रधान बने हैं। वहीं, सूरजगढ़ में कांग्रेस ने विधायक श्रवण कुमार की बेटी सविता सिंह को प्रत्याशी बनाया था। सविता सिंह भी प्रधान बनने में सफल रही हैं।
इस तरह झुंझुनूं जिले की पांच पंचायत समितियों में कांग्रेस ने प्रधान पद हासिल किया है। यहां देखिए जिले की सभी 14 पंचायत समितियों में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों की सूची और घोषित परिणाम।
नोट- रिजल्ट अपडेट किए जा रहे हैं।
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