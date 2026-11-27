Khatkar Panchayat Samiti: खटकड़ पंचायत समिति में भारत निर्माण अटल सेवा केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस से रामसिया मीणा और ललिता मीणा ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है।

Keshoraipatan Panchayat Samiti: केशवरायपाटन पंचायत समिति में बसपा प्रत्याशी मीना मेघवाल ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं, हेमंत कुमारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है।

Lakheri Panchayat Samiti:लाखेरी पंचायत समिति में एसडीएम जवाहरलाल जैन ने पांच सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रधान पद के लिए बसपा से गोविंद मीणा और कांग्रेस से बबली मीणा ने नामांकन दाखिल किया। बबली मीणा ने सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर नामांकन भरा।

Hindoli Panchayat Samiti: हिंडोली पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा प्रत्याशी लीला तेली ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

Nainwa Panchayat Samiti: नैनवां पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए चार नामांकन दाखिल हुए हैं। कांग्रेस से राजाराम मीणा और सांवरालाल, भाजपा से नेहा शर्मा तथा बसपा से हरिराम मीणा ने नामांकन भरा है। इसी बीच विधायक अशोक चांदना और सीआई सहदेव मीणा के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

Talera Panchayat Samiti: तालेड़ा पंचायत समिति में वार्ड नंबर 4 से निर्वाचित भाजपा सदस्य ममता गुर्जर ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है।