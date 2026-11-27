Rajasthan Pradhan Chunav 2026 Live Update: जयपुर। राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज प्रधान पद के लिए चुनाव होने हैं। मतदान से पहले ही कई पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की गृह पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला में भाजपा की रागिनी जाटव निर्विरोध प्रधान बनी हैं। भरतपुर की रूपवास में भाजपा के ज्ञानेश शर्मा और नदबई में भूपेंद्र सिंह निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं।

झुंझुनूं की सिंघाना में कांग्रेस की पूनम मेघवाल प्रधान निर्वाचित हुई हैं। ओसियां में संतोष कंवर, जैसलमेर की भणियाणा में कांग्रेस के अब्दुल रहमान और शाहपुरा में कांग्रेस की संतरा देवी गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा अलवर की खेरली-सौंखर पंचायत समिति में भरतपुर सांसद संजना जाटव की जेठानी प्रिया जाटव और किशनगढ़बास में कांग्रेस की शकुन्नत खान का निर्विरोध प्रधान बनना तय है। शेष पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित किए जाएंगे।

इधर, प्रदेश में प्रधान पद के चुनाव के बीच कई जिलों में सियासी समीकरण बदल गए हैं। बीकानेर के छत्तरगढ़ में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव चौहान ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वहीं, जोधपुर की आगोलाई पंचायत समिति में भाजपा ने आरएलपी प्रत्याशी गीता चौधरी को समर्थन दिया है। भीलवाड़ा की रायपुर पंचायत समिति में केसर देवी जाट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और प्रधान पद की प्रत्याशी बनी। इधर, नागौर के रियांबड़ी में भाजपा छोड़कर मदनलाल गोरा आरएलपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरएलपी से नामांकन भरने की घोषणा की है।