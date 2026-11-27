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Rajasthan Pradhan Chunav 2026 Live Update: जयपुर। राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज प्रधान पद के लिए चुनाव होने हैं। मतदान से पहले ही कई पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की गृह पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला में भाजपा की रागिनी जाटव निर्विरोध प्रधान बनी हैं। भरतपुर की रूपवास में भाजपा के ज्ञानेश शर्मा और नदबई में भूपेंद्र सिंह निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं।
झुंझुनूं की सिंघाना में कांग्रेस की पूनम मेघवाल प्रधान निर्वाचित हुई हैं। ओसियां में संतोष कंवर, जैसलमेर की भणियाणा में कांग्रेस के अब्दुल रहमान और शाहपुरा में कांग्रेस की संतरा देवी गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा अलवर की खेरली-सौंखर पंचायत समिति में भरतपुर सांसद संजना जाटव की जेठानी प्रिया जाटव और किशनगढ़बास में कांग्रेस की शकुन्नत खान का निर्विरोध प्रधान बनना तय है। शेष पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित किए जाएंगे।
इधर, प्रदेश में प्रधान पद के चुनाव के बीच कई जिलों में सियासी समीकरण बदल गए हैं। बीकानेर के छत्तरगढ़ में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव चौहान ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वहीं, जोधपुर की आगोलाई पंचायत समिति में भाजपा ने आरएलपी प्रत्याशी गीता चौधरी को समर्थन दिया है। भीलवाड़ा की रायपुर पंचायत समिति में केसर देवी जाट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और प्रधान पद की प्रत्याशी बनी। इधर, नागौर के रियांबड़ी में भाजपा छोड़कर मदनलाल गोरा आरएलपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरएलपी से नामांकन भरने की घोषणा की है।
27 Nov 2026, 12:35 PM IST
डूंगरपुर पंचायत समिति में कांग्रेस से मुकेश कुमार अहारी ने नामांकन भरा है। ऐसे में उनका निर्विरोध प्रधान बनना तय है। हालांकि अधिकृत घोषणा बाकी है।
27 Nov 2026, 12:34 PM IST
झुंझुनूं की सूरजगढ़ पंचायत समिति में विधायक श्रवण कुमार की बेटी सविता को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। सविता ने प्रधान चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है।
27 Nov 2026, 12:32 PM IST
भरतपुर जिले की बयाना पंचायत समिति से बीजेपी के यादराम गुर्जर निर्विरोध प्रधान बने हैं। कांग्रेस की ओर से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ था। बयाना पंचायत समिति की कुल 33 सीटों में बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 12 और निर्दलीय ने 16 सीटें जीतीं थीं। वार्ड-11 से यादराम गुर्जर ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता था। वहीं उनकी पत्नी शांति देवी वार्ड 11 से पंचायत समिति सदस्य बनीं थीं।
27 Nov 2026, 12:30 PM IST
हनुमानगढ़ जिले की नोहर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 30 से निर्वाचित संतोष गोदारा और माकपा की ओर से वार्ड नंबर 33 से निर्वाचित सुखी देवी ने नामांकन भरा है। वहीं, वार्ड नंबर 25 से निर्वाचित परमेश्वरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। नोहर पंचायत समिति के कुल 35 वार्डों में कांग्रेस ने 20, भाजपा ने 11, जबकि माकपा और निर्दलीयों ने दो-दो सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन प्रधान पद के चुनाव में पार्टी को क्रॉस वोटिंग की आशंका सता रही है।
27 Nov 2026, 12:29 PM IST
हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी सुरभि देवी का निर्विरोध प्रधान बनना तय हो गया है। प्रधान पद के लिए उनका एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ है। भाजपा के पास अनुसूचित जाति वर्ग की महिला सदस्य नहीं होने के कारण पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अब निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इसके साथ ही रावतसर पंचायत समिति में लगातार चौथी बार महिला प्रधान पद की कमान संभालेगी।
27 Nov 2026, 12:26 PM IST
जोधपुर में पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने एक-दूसरे को समर्थन दिया है। आगोलाई के अलावा बिलाड़ा पंचायत समिति में भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारकर आरएलपी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। वहीं, कापरड़ा पंचायत समिति में आरएलपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा और भाजपा उम्मीदवार को समर्थन दिया है। दोनों दलों के इस कदम से प्रधान चुनाव के सियासी समीकरण बदल गए हैं।
27 Nov 2026, 12:07 PM IST
बीकानेर जिले की छत्तरगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव चौहान को कांग्रेस का सिंबल नहीं मिला है। इसके बावजूद गौरव ने कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस का सिंबल नहीं होने के कारण उनका कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल पर्चा खारिज होने की संभावना है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका नामांकन ही शेष रहेगा। किसी अन्य प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने से उनका निर्विरोध प्रधान बनना तय माना जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने यहां किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। छत्तरगढ़ पंचायत समिति के कुल 15 वार्डों में कांग्रेस के 12, भाजपा का एक और अन्य के दो सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
27 Nov 2026, 12:03 PM IST
जोधपुर जिले के आगोलाई और बालेसर में प्रधान चुनाव को लेकर रोचक तस्वीर सामने आई है। आगोलाई में भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारकर आरएलपी को समर्थन दिया है। यहां कांग्रेस के पास 7 सीटें थी, जबकि आरएलपी के पास 4 और भाजपा के पास तीन। कांग्रेस ने पुष्पा चौधरी को प्रधान प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारकर आरएलपी की गीता चौधरी को समर्थन दिया है। वहीं बालेसर में कांग्रेस की सदस्य प्रियंका मांजू ने निर्दलीय के साथ ही आरएलपी से अपना नामांकन दाखिल किया है। इधर, बालेसर में प्रधान के लिए एसटी ओपन सीट रिजर्व है। कांग्रेस 9 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पर है, लेकिन एसटी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। वहीं भाजपा के पास 6 सीटों में से तीन एसटी के कैंडिडेट है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आई गुड्डी देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है।
27 Nov 2026, 12:02 PM IST
भीलवाड़ा की रायपुर पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव से पहले पूर्व पीसीसी सदस्य प्रकाश चंद्र जाट की पत्नी केसर देवी जाट ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। केसर देवी को भाजपा ने प्रधान पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया, भाजपा नेता कैलाश मेहता और पार्षद सुरेश तिवारी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधान पद के चुनाव में पूर्व विधायक के पुत्र संदीप त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस को पंचायत समिति में बहुमत होने के कारण प्रधान पद पर अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर दिया है।
27 Nov 2026, 12:01 PM IST
नागौर के रियांबड़ी में मदनलाल गोरा बीजेपी छोड़ RLP में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज प्रधान के लिए RLP से नामांकन भरने की घोषणा के साथ अपने फेसबुक अकाउंट से कार्यकर्ताओं से ज्यादा से ज्यादा नामांकन में शामिल होने की अपील की है। इनकी पत्नी भाजपा से निवर्तमान प्रधान हैं। इस बार मदनलाल गोरा खुद रियांबड़ी पंचायत समिति से सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 15 सदस्यीय पंचायत समिति में बीजेपी को चार सीटों पर जीत मिली थी। वहीं आरएलपी और कांग्रेस पांच-पांच सीटों पर जीते। एक सीट निर्दलीय ने जीती।
27 Nov 2026, 11:47 AM IST
किशनगढ़बास पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी शकुन्नत खान का निर्विरोध प्रधान निर्वाचित होना तय हो गया है। प्रधान पद के लिए भाजपा अथवा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। अब निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
27 Nov 2026, 11:42 AM IST
अलवर जिले की खेरली-सौंखर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया जाटव का एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ है। प्रिया जाटव भरतपुर सांसद संजना जाटव की जेठानी हैं। किसी अन्य प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के चलते उनका निर्विरोध प्रधान निर्वाचित होना तय हो गया है। अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
27 Nov 2026, 11:35 AM IST
दौसा जिले में कृषि मंत्री डॉ. किोड़ीलाल मीणा और महवा विधायक राजेंद्र मीणा की गृह पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला में भाजपा प्रत्याशी रागिनी जाटव निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। यहां कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके चलते रागिनी जाटव निर्विरोध चुनी गईं।
27 Nov 2026, 11:33 AM IST
झुंझुनूं जिले की सिंघाना पंचायत समिति में कांग्रेस की पूनम मेघवाल प्रधान पद पर निर्वाचित हुई हैं।
27 Nov 2026, 11:32 AM IST
भरतपुर जिले की रूपवास और नदबई पंचायत समितियों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए हैं। रूपवास पंचायत समिति में भाजपा के ज्ञानेश शर्मा निर्विरोध प्रधान चुने गए। उनके मुकाबले किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। वहीं, नदबई पंचायत समिति में भाजपा के भूपेंद्र सिंह निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए हैं। भूपेंद्र सिंह इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं। इस बार उन्होंने नदबई पंचायत समिति के वार्ड नंबर 3 से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी।
27 Nov 2026, 11:31 AM IST
ओसियां पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए संतोष कंवर का एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ। ऐसे में संतोष कंवर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं।
27 Nov 2026, 11:26 AM IST
जैसलमेर जिले की भणियाणा पंचायत समिति में कांग्रेस के अब्दुल रहमान प्रधान पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
27 Nov 2026, 11:24 AM IST
जोधपुर क्षेत्र की विभिन्न पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं, आगोलाई में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय नामांकन भी दाखिल किया गया है।
27 Nov 2026, 11:23 AM IST
अजमेर जिले की 10 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए शुक्रवार को चुनाव हो रहे हैं। बड़लिया पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जिला परिषद में आयोजित किया गया। यहां भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 14 से उम्मीदवार बनाए गए श्रवण सिंह निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। उनके निर्विरोध निर्वाचन पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। वहीं, जीत के बाद जिला परिषद के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और खुशी जाहिर की। यहां बीजेपी के 14, कांग्रेस के 2 और एक आरएलपी का उम्मीदवार जीता था।
27 Nov 2026, 11:21 AM IST
दौसा जिले की सिकंदरा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मलखान सिंह गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश भट्ट ने भी अपना नामांकन भरा है। इधर, महवा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस की ओर से सत्यनारायण सैनी और भाजपा की ओर से गुड्डी देवी ने नामांकन दाखिल किया है।
27 Nov 2026, 11:18 AM IST
दौसा पंचायत समिति में प्रधान चुनाव के लिए कांग्रेस की अनीता गुर्जर ने प्रस्तावक उमला देवी के साथ पर्चा भरा। वहीं भाजपा की ममता शर्मा ने प्रस्तावक रचना शर्मा के साथ पर्चा भरा। दौसा में सियाराम की पत्नी ही प्रधान बनेगी। क्योंकि दोनों प्रत्याशियों के पति का नाम ही सियाराम है।
यह है गणित
27 Nov 2026, 11:15 AM IST
कोटखावदा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस ने अनोखी देवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने मीरा देवी को मैदान में उतारा है। वहीं, चाकसू पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा की सुनीता यादव और कांग्रेस की संतोष मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है।
27 Nov 2026, 11:12 AM IST
मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति से प्रधान पद के लिए भाजपा प्रत्याशी रागिनी जाटव का नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान महवा विधायक राजेंद्र मीणा भी मौजूद रहे।
27 Nov 2026, 11:10 AM IST
महवा पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने गुड्डी देवी गुर्जर को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सत्यनारायण सैनी को प्रत्याशी बनाया है।
27 Nov 2026, 11:08 AM IST
पाली पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के लिए भाजपा की ओर से रेखा गर्ग नामांकन दाखिल करने पहुंचीं। वहीं, कांग्रेस की ओर से दीपा वर्मा नामांकन के लिए पहुंचीं। ऐसे में प्रधान पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा।
27 Nov 2026, 11:05 AM IST
धौलपुर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हेतराम कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक रोहित दबोहरा और धौलपुर पंचायत समिति की वर्तमान प्रधान सीता देवी भी मौजूद रहीं।
27 Nov 2026, 11:00 AM IST
शाहपुरा पंचायत समिति में कांग्रेस की संतरा देवी गुर्जर प्रधान पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।
27 Nov 2026, 10:57 AM IST
फूलिया कलां पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कमला देवी रेगर ने अपना नामांकन दाखिल किया है।
27 Nov 2026, 10:55 AM IST
शाहपुरा शाहपुरा पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए कॉलेज से लेकर पंचायत समिति परिसर तक बेरिकेड्स लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
27 Nov 2026, 10:54 AM IST
जहाजपुर में भाजपा से प्रत्याशी के रूप में कविता मीणा ने भरा अपना नामांकन। कांग्रेस से सीता देवी गुर्जर ने प्रधान प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया अपना नामांकन।
27 Nov 2026, 10:47 AM IST
राजस्थान की 419 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए आज चुनाव होंगे। पंचायत समितियों सदस्यों के चुनाव परिणाम 20 नवंबर को घोषित हुए थे। इसके बाद से ही राजनीतिक दलों ने निर्वाचित सदस्यों को किलेबंदी में रखा हुआ है। शनिवार को उप प्रधान चुने जाएंगे।
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