निवाई। पंचायत समिति निवाई की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा। क्षेत्र की 52 ग्राम पंचायतों के विकास की दिशा तय करने वाली पंचायत समिति के प्रधान पद को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों खेमों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों दलों में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन और लामबंदी का दौर जारी है। चुनावी गणित कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन प्रधान पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। दोनों प्रमुख दलों ने अब तक अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में संभावित दावेदारों की धड़कनें तेज हैं और राजनीतिक गलियारों में नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।