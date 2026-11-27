बनेठा निवासी दीपक कुमार जैन जयपुर में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। करीब एक साल पहले उन्हें किडनी संबंधी बीमारी का पता चला। धीर-धीरे उनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। इसके चलते पिछले छह माह से उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करवाना पड़ रहा था। बीमारी के कारण दीपक को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं परिवार के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण था। पति की तकलीफ और उपचार की स्थिति को देखते हुए सपना जैन ने उन्हें नया जीवन देने के लिए अपनी किडनी दान करने का निर्णय लिया। पति की जिंदगी बचाने के लिए सपना ने अपनी एक किडनी दान करने की इच्छा जताई। इसके बाद आवश्यक चिकित्सकीय जांच और प्रक्रिया पूरी की गई। किडनी दान 24 नवंबर को हुई तथा शादी की वंर्षगांठ के दिन 25 नवम्बर केा जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में दीपक का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इसमें सपना ने अपनी एक किडनी पति को दान की। परिवार के अनुसार ऑपरेशन के बाद फिलहाल दोनों की तबीयत ठीक है। लंबे समय से डायलिसिस की परेशानी से गुजर रहे दीपक के लिए यह नया जीवन मिलने जैसी उम्मीद लेकर आया है।