प्रधान पद के उम्मीदवार के चयन में टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीना की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व किसे अनुभव और वरिष्ठता का लाभ देता है और किसे नए चेहरे के रूप में आगे लाता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।फिलहाल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्य बाड़ाबंदी में हैं। 27 नवंबर को प्रधान पद के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होने से प्रधान उसी का चुना जाना लगभग तय है, लेकिन पांच दावेदारों में से किसके सिर प्रधान का ताज सजेगा, इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। अब सबकी निगाहें पार्टी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।