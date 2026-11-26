टोंक। बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया। बांध बनने के बाद 17वीं बार सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया। दोनों मुख्य नहरों के हैड रेग्युलेटर पर मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना कर जलप्रवाह शुरू किया गया। सबसे पहले सुबह 8 बजे बायीं मुख्य नहर में 10 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद सुबह 9 बजे दायीं मुख्य नहर में 50 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया गया। धीरे-धीरे जलप्रवाह बढ़ाते हुए दायीं नहर में 100 क्यूसेक और बायीं नहर में 50 क्यूसेक पानी कर दिया गया। आगामी दिनों में इसे बढ़ाकर दोनों नहरों की निर्धारित क्षमता के अनुसार पानी छोड़ा जाएगा। दायीं मुख्य नहर की जलप्रवाह क्षमता 735 क्यूसेक तथा बायीं मुख्य नहर की क्षमता 110 क्यूसेक है।