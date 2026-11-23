Tonk News : टोंक। शहर के बहीर क्षेत्र में सोमवार को करीब पांच से छह साल की एक मासूम बालिका लावारिस हालत में मिली। बच्ची के हाथ-पैर सहित शरीर के कई हिस्सों पर चोटों के निशान पाए गए हैं। बच्ची ने अपने माता-पिता पर मारपीट करने और ट्रेन में छोड़ने का आरोप लगाया है। चार युवकों ने मानवता का परिचय देते हुए बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन पहुंचाया। इसके बाद बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने उसे संरक्षण में लेकर उपचार की व्यवस्था की।