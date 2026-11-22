पीपलू (टोंक)। चुनाव से पहले गांव की गलियां रोशन करने वाली करीब 50 रोड लाइटें चुनाव परिणाम आते ही गायब हो गईं। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के दौरान रानोली गांव में लगाई गई इन लाइटों को अब हटाए जाने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव से करीब एक माह पहले गांव में रोड लाइटें लगाई गई थीं, लेकिन संबंधित प्रत्याशी के चुनाव हारने के बाद इन्हें उतरवा लिया गया। इस घटनाक्रम ने लाइटें लगाने से लेकर हटाने तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।