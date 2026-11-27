मेंगलूरु। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) तकनीक के तेजी से विस्तार के बीच कर्नाटक सरकार मेंगलूरु में सुस्थिर डेटा सेंटर विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए तन्नीरुभावी क्षेत्र में करीब 49 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। राज्य के गृह एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि डेटा सेंटर के लिए भूमि बैंक तैयार किया जाएगा और निवेशकों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया।