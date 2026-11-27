Shahpura Panchayat Samiti Pradhan Chunav 2026: शाहपुरा। शाहपुरा पंचायत समिति में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना राजनीतिक दबदबा साबित करते हुए प्रधान पद पर लगातार चौथी बार कब्जा जमा लिया है। वार्ड संख्या 4 से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित सन्तरा देवी गुर्जर को निर्विरोध प्रधान चुना गया है। खास बात यह रही कि भाजपा के महज एक सीट पर सिमटने और बहुमत के अभाव में पार्टी की ओर से प्रधान पद के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। वहीं प्रधान पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ। ऐसे में सन्तरा देवी गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित घोषित हुईं।