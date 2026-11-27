राजस्थान के कई जिलों में 30 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट (पत्रिका फाइल फोटो)
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में सीजन की पहली शीतलहर ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को अजमेर, बूंदी, कोटा, सीकर और टोंक में शीतलहर का असर देखने को मिला। प्रदेश के 14 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, 27 से 30 नवंबर तक शेखावाटी क्षेत्र सहित अजमेर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री और अजमेर व कोटा संभाग में 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
राजस्थान में फतेहपुर के बाद सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है।
|शहर
|न्यूनतम तापमान
|फतेहपुर
|3.5°C
|सीकर
|5.0°C
|नागौर
|6.1°C
|माउंट आबू
|6.8°C
|चूरू
|7.6°C
|अलवर
|8.4°C
|जयपुर
|12.2°C
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले 10 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, शीतलहर के चलते सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी के तेवर तीखे रहने की संभावना है।
राजस्थान के साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
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