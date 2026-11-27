पंचायत समिति सदस्य चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। प्रदेश की 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला है, जबकि भाजपा के पास 63 पंचायत समितियों में बहुमत है। शेष 81 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पंचायती राज संस्थाओं के इन चुनावों में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होने के कारण सियासी जोड़-तोड़ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने बहुमत को प्रधान पद की जीत में बदलने की बड़ी चुनौती है।