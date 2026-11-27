Rajasthan Panchayat Samiti Pradhan Election 2026 (Patrika Photo)
Rajasthan Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: राजस्थान में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख चुनाव के बाद अब पंचायत समिति प्रधानों के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं, 28 नवंबर को उप प्रधानों का चुनाव होगा।
बता दें कि जिला प्रमुख चुनाव में कई जगह हुए सियासी उलटफेर के बाद अब प्रधान चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। कई जिलों में पंचायत समिति सदस्यों को बाड़ेबंदी से सीधे मतदान स्थल पर लाया जाएगा।
पंचायत समिति सदस्य चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। प्रदेश की 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला है, जबकि भाजपा के पास 63 पंचायत समितियों में बहुमत है। शेष 81 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पंचायती राज संस्थाओं के इन चुनावों में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होने के कारण सियासी जोड़-तोड़ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने बहुमत को प्रधान पद की जीत में बदलने की बड़ी चुनौती है।
भाजपा के रणनीतिकार 100 से ज्यादा पंचायत समितियों में अपना प्रधान बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस ने भी संभावित क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। बता दें कि जिन पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीय, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), भारत आदिवासी पार्टी (BAP) और अन्य दलों के सदस्यों की भूमिका अहम रहेगी।
प्रधान चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कौन कितने प्रधान बनाने में कामयाब होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जिला प्रमुख चुनाव की तरह प्रधान चुनाव के नतीजे भी कई जगह चौंका सकते हैं।
|राजनीतिक दल
|जीते वार्ड
|कांग्रेस (INC)
|3,772
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|2,218
|निर्दलीय
|664
|राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP)
|497
|भारत आदिवासी पार्टी (BAP)
|278
|बहुजन समाज पार्टी (BSP)
|61
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM)
|50
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|2
|कुल
|7,542
|निर्वाचन प्रक्रिया
|समय
|पंचायत समिति की बैठक
|सुबह 10 बजे
|नामांकन दाखिल
|सुबह 11 बजे तक
|नामांकन पत्रों की जांच
|सुबह 11:30 बजे
|नाम वापसी
|दोपहर 1 बजे तक
|चुनाव चिह्न आवंटन
|दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद
|मतदान
|दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक
|मतगणना एवं परिणाम
|मतदान के तुरंत बाद
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