जयपुर। राजधानी जयपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें पांच युवक पुलिस की पीसीआर (चेतक) में बैठकर शराब पार्टी करते और फिल्मी गानों पर रील बनाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस समय युवक पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाम छलका रहे थे, उस समय पुलिसकर्मी कुछ ही दूरी पर स्थित क्लब में चेकिंग कर रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। पुलिस ने पांचों युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।