कोटा। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर अनुसुईया गोस्वामी गुरुवार सुबह औचक निरीक्षण पर निकलीं तो वार्ड 87 में अव्यवस्थाएं देखकर उनका पारा चढ़ गया। मौके पर सफाई कर्मचारी नदारद मिले। वहीं, काम के लिए मौजूद महिला श्रमिकों में चार नाबालिग बच्चियां भी होने की बात सामने आई। यह देखकर महापौर ने मौके से ही ठेकेदार को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। फोन पर महापौर ने दो टूक कहा- 'तुम्हारी ठेकेदारी धरी रह जाएगी… लगा लेना फिर तुम जैक।'