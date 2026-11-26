कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने एनएचएआइ और क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखकर एक्सप्रेस-वे की स्थिति से अवगत कराया है। साथ में जीपीएस कैमरे से लिए गए 100 से अधिक फोटो और वीडियो भी भेजे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक्सप्रेस-वे का 105 किलोमीटर हिस्सा है। एक्सप्रेस-वे पर अलग-अलग हिस्सों में 120, 100 और 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति सीमा निर्धारित है, लेकिन कई स्थानों पर 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलना भी सुरक्षित नहीं है।