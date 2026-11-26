कोटा: अपराधियों पर शिकंजा कसने और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग’ के तहत पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने देवली मांझी क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर देवेंद्र गुर्जर के चरागाह भूमि पर कथित रूप से किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए पक्के मकान और बाड़े को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। करीब दो बीघा चरागाह भूमि पर बने इस मकान की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई के बाद अतिक्रमणमुक्त कराई गई सरकारी भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया।