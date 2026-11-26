शपथ पत्र के ब्योरे के मुताबिक, मीणा परिवार के पास कुल 12 करोड़ 13 लाख 11 हजार 654 रुपए की चल संपत्ति है। स्वयं कैलाश के पास कुल 7 करोड़ 27 लाख 42 हजार 385 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें 1 लाख 61 हजार 251 रुपए नकद, विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक (कास्या) की दो एफडीआर में 2.34 करोड़ रुपए जमा हैं। इसके अलावा विंध्यावली स्टोन, ओक्सिया इंडस्ट्रीज, वोल्टा इंडस्ट्रीज व कैलाश माइनिंग समेत विभिन्न फर्मों में करीब 2.98 करोड़ रुपए का निवेश है और करीब 1.08 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम दिया हुआ है।