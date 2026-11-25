01 पूजा गुर्जर कांग्रेस 258

02 कैलाश देवी तिवारी कांग्रेस 1,693

03 गीता देवी कांग्रेस 1,015

04 सुखालाल भाजपा 545

05 किस्मत कंवर भाजपा 1,686

06 कंकू भाजपा 1,717

07 कंकु देवी कांग्रेस 1,125

08 राम कन्या गाडरी कांग्रेस 1,239

09 राज मल शर्मा कांग्रेस 373

10 सत्यप्रकाश कांग्रेस 2,426

11 शिल्पा बिडला कांग्रेस 482

12 दुर्गपाल सिंह कांग्रेस 761

13 तारा कंवर भाजपा 1,987

14 लहरी देवी भाजपा 1,977

15 सुमन कँवर भाजपा 535

16 सीमा देवी रेगर भाजपा 735

17 सांवर लाल जाट कांग्रेस 4,110

18 मन्शा कुमारी गुर्जर कांग्रेस 1,730

19 जगदीश गुर्जर भाजपा 1,064

20 अविनाश भाजपा 1,009

21 बदामी देवी कांग्रेस 897

22 महादेव गुर्जर कांग्रेस 1,900

23 रामगोपाल सेन कांग्रेस 2,671

24 मंजु कँवर कांग्रेस 1,049

25 रामजस कांग्रेस 555

26 आशिष कांग्रेस 1,018

27 सुगना बलाई कांग्रेस 448

28 रतन लाल अहीर भाजपा 400

29 सुनीता देवी कौशिक कांग्रेस 11

30 कमल सिह कांग्रेस 3,989

31 हेमलता उपाध्याय भाजपा 1,084

32 ममता गुर्जर कांग्रेस 1,614

33 राहुल दाधीच भाजपा 1,745

34 रामलाल कांग्रेस 1,629

35 दुर्गादेवी कांग्रेस 1,286

36 समोक देवी रेगर कांग्रेस 1,521

37 कप्तान सिह कांग्रेस 1,287

38 फुलसिह कांग्रेस 432

39 कान्ता देवी कांग्रेस 533

40 संजू मीणा कांग्रेस 876

41 राधेश्याम कंजर कांग्रेस 1,559

42 माधु लाल रेगर भाजपा 297

43 अन्नपूर्णा कंवर कांग्रेस 1,107

44 कैलाश चन्द्र मीना कांग्रेस 709