Bhilwara Zila Pramukh Kailash Meena (Patrika Photo)
Bhilwara Zila Pramukh Kailash Meena: भीलवाड़ा: राजस्थान पंचायतीराज चुनाव में भीलवाड़ा जिला परिषद पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। बुधवार को हुए जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस के कैलाश चंद्र मीणा ने भाजपा के सुखलाल गुर्जर को 17 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। कैलाश मीणा को 31 और भाजपा प्रत्याशी को 14 वोट मिले। वहीं, मतदान से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर गहमागहमी देखने को मिली।
कांग्रेस ने जिला प्रमुख की अनारक्षित सीट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले पूर्व प्रधान कैलाश चंद्र मीणा को चुनाव मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया था। वहीं, भाजपा ने करेड़ा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुखलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। भीलवाड़ा जिला परिषद की 45 में से 31 सीटों पर कांग्रेस की जीत के चलते पहले से ही कैलाश मीणा का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा था।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|मिले वोट
|परिणाम
|कैलाश चंद्र मीणा
|कांग्रेस
|31
|विजयी
|सुखलाल गुर्जर
|भाजपा
|14
|पराजित
जिला प्रमुख पद के लिए बुधवार दोपहर तीन बजे मतदान शुरू हुआ। सबसे पहले कांग्रेस के 31 जिला परिषद सदस्य मतदान करने पहुंचे। इसके बाद भाजपा के 14 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को परिसर से बाहर निकालकर स्थिति संभाली।
कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा जिलाध्यक्ष बिना अनुमति के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर निकालने की मांग की। इसी बात को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस ने चैनल गेट पर कार्यकर्ताओं को रोककर व्यवस्था बनाए रखी।
कांग्रेस के शहर और देहात के नेताओं के बीच एकजुटता को लेकर देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस पहले भी एक थी और आज भी एक है। पार्टी में कार्यकर्ताओं के हक को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेताओं के बीच बातचीत कभी बंद नहीं हुई। उन्होंने भाजपा में टिकट वितरण और अनुशासन को लेकर भी सवाल उठाए।
भीलवाड़ा जिला परिषद की 45 सीटों में से कांग्रेस के पास 31 और भाजपा के पास 14 सीटें हैं। जिला प्रमुख के चुनाव में भी दोनों दलों को उनके संख्याबल के अनुरूप वोट मिले। इसके साथ ही कांग्रेस ने जिला परिषद में अपना बहुमत साबित करते हुए जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली।
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|पूजा गुर्जर
|कांग्रेस
|258
|02
|कैलाश देवी तिवारी
|कांग्रेस
|1,693
|03
|गीता देवी
|कांग्रेस
|1,015
|04
|सुखालाल
|भाजपा
|545
|05
|किस्मत कंवर
|भाजपा
|1,686
|06
|कंकू
|भाजपा
|1,717
|07
|कंकु देवी
|कांग्रेस
|1,125
|08
|राम कन्या गाडरी
|कांग्रेस
|1,239
|09
|राज मल शर्मा
|कांग्रेस
|373
|10
|सत्यप्रकाश
|कांग्रेस
|2,426
|11
|शिल्पा बिडला
|कांग्रेस
|482
|12
|दुर्गपाल सिंह
|कांग्रेस
|761
|13
|तारा कंवर
|भाजपा
|1,987
|14
|लहरी देवी
|भाजपा
|1,977
|15
|सुमन कँवर
|भाजपा
|535
|16
|सीमा देवी रेगर
|भाजपा
|735
|17
|सांवर लाल जाट
|कांग्रेस
|4,110
|18
|मन्शा कुमारी गुर्जर
|कांग्रेस
|1,730
|19
|जगदीश गुर्जर
|भाजपा
|1,064
|20
|अविनाश
|भाजपा
|1,009
|21
|बदामी देवी
|कांग्रेस
|897
|22
|महादेव गुर्जर
|कांग्रेस
|1,900
|23
|रामगोपाल सेन
|कांग्रेस
|2,671
|24
|मंजु कँवर
|कांग्रेस
|1,049
|25
|रामजस
|कांग्रेस
|555
|26
|आशिष
|कांग्रेस
|1,018
|27
|सुगना बलाई
|कांग्रेस
|448
|28
|रतन लाल अहीर
|भाजपा
|400
|29
|सुनीता देवी कौशिक
|कांग्रेस
|11
|30
|कमल सिह
|कांग्रेस
|3,989
|31
|हेमलता उपाध्याय
|भाजपा
|1,084
|32
|ममता गुर्जर
|कांग्रेस
|1,614
|33
|राहुल दाधीच
|भाजपा
|1,745
|34
|रामलाल
|कांग्रेस
|1,629
|35
|दुर्गादेवी
|कांग्रेस
|1,286
|36
|समोक देवी रेगर
|कांग्रेस
|1,521
|37
|कप्तान सिह
|कांग्रेस
|1,287
|38
|फुलसिह
|कांग्रेस
|432
|39
|कान्ता देवी
|कांग्रेस
|533
|40
|संजू मीणा
|कांग्रेस
|876
|41
|राधेश्याम कंजर
|कांग्रेस
|1,559
|42
|माधु लाल रेगर
|भाजपा
|297
|43
|अन्नपूर्णा कंवर
|कांग्रेस
|1,107
|44
|कैलाश चन्द्र मीना
|कांग्रेस
|709
|45
|राधा देवी मीणा
|भाजपा
|619
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