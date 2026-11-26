परियोजना का कुल 276.5 किलोमीटर हिस्सा दो रेल मंडलों में बंटा हुआ है। कोटा मंडल के हिस्से में 165 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण होना है। इसमें से 145 किलोमीटर ट्रैक तैयार हो चुका है। शेष 20 किलोमीटर का काम जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भोपाल मंडल के हिस्से में 111 किलोमीटर रेल लाइन आती है। इसमें से 89 किलोमीटर ट्रैक तैयार हो चुका है। शेष 22 किलोमीटर का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने की तैयारी है। इस साल भोपाल मंडल में श्यामपुर-कुरावर, ब्यावरा-सोनकच्छ और सोनकच्छ-नरसिंहगढ़ सहित कई हिस्सों में नई रेल लाइन का काम पूरा कर उन्हें चालू किया गया है।