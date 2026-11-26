सत्यवीर अलोरिया की नियुक्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें और नई टीम को बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सत्यवीर अलोरिया ने पीसीसी में उनसे मुलाकात की और नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्यवीर अलोरिया, को-चेयरपर्सन प्रतीक सिंह और सभी नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर्स को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों, विचारधारा और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाएगी।