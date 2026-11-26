सीकर। उपजिला प्रमुख पद के चुनाव के दौरान गुरुवार को जिला परिषद परिसर में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी रमेश बेरवाल ने भाजपा के बाबूलाल गुर्जर को बड़े अंतर से हराकर उपजिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और वकीलों के बीच टकराव ने माहौल गरमा दिया। वकील महेंद्र के साथ कोतवाली थाना प्रभारी सुनील जांगिड़ पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिसमें जिला परिषद का बाईं तरफ का गेट टूट गया। बाद में वकील धरने पर बैठ गए। मौके पर स्थिति संभालने के लिए क्यूआरटी को भी बुलाना पड़ा।