Rajasthan Up Zila Pramukh Election 2026 (Photo-AI)
Rajasthan Up Zila Pramukh Election 2026: राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद अब उप जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी मुकाबला शुरू हो गया है। प्रदेश की 37 जिला परिषदों में आज यानी गुरुवार को उप जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। जिला प्रमुख चुनाव में कई जगह क्रॉस वोटिंग से बहुमत का गणित बिगड़ने के बाद भाजपा, कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी की निगाहें आज के चुनाव पर टिकी हैं।
Rajasthan Up Zila Pramukh Election 2026 Live Updates: पाली: उप जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा की ओर से मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के हेमंत गादाना और कांग्रेस की ओर से करण सिंह मेड़तिया ने नामांकन दाखिल किया।
बांसवाड़ा: उप जिला प्रमुख पद के लिए दो नामांकन दाखिल हुए। कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 2 के सदस्य रमेश नायक और भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 6 की सदस्य प्रियंका कुंवर ने नामांकन भरा।
भीलवाड़ा: कांग्रेस ने सुनीता सुमन कौशिक को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है।
अलवर: कांग्रेस ने वार्ड संख्या 32 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य अर्जुन सिंह को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है।
सवाई माधोपुर: भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 3 के सदस्य कालूराम गुर्जर और कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 26 के सदस्य मुकेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 26, भाजपा ने चार और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी।
जोधपुर: उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने ओमप्रकाश विश्नोई और भाजपा ने भाकर राम को प्रत्याशी बनाया है।
झुंझुनूं: उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 13 के सदस्य आशुतोष और भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 38 के सदस्य बल्लाराम ने नामांकन दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किए।
भाजपा ने पूर्व जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट की पुत्रवधू सुनीता लांबा को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले सुनीता लांबा को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भी पार्टी के अंदर काफी उठापटक हुई थी। हालांकि, भाजपा ने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समर्थित पूजा भंसाली को प्रत्याशी बनाया था, जो अब जिला प्रमुख निर्वाचित हो चुकी हैं।
हनुमानगढ़ में उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस की ओर से रामकुमार स्वामी का नाम तय हो गया है। वहीं, भाजपा ने रजनीश कस्वां को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने रजिया को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी घोषित किया है। वे कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगी। वार्ड संख्या 16 की जिला परिषद सदस्य दशरथ कंवर को प्रस्तावक बनाया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दशरथ कंवर को 11 वोट मिले थे। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का एक वोट भाजपा के पक्ष में गया था।
बूंदी: उप जिला प्रमुख पद के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी उच्चब धाकड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं, भाजपा ने मिंटू मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो कुछ देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
भीलवाड़ा: भाजपा ने उप जिला प्रमुख पद के लिए अविनाश जीनगर को प्रत्याशी घोषित किया है।
बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने 24 जिलों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 10 जिलों में सफलता मिली। वहीं, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने एक जिले में जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की।
जिला प्रमुख चुनाव में कहीं बहुमत होने के बावजूद पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा तो कहीं दूसरे दलों के समर्थन और क्रॉस वोटिंग ने पूरा सियासी गणित बदल दिया। बालोतरा, ब्यावर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जैसे जिलों में बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद उप जिला प्रमुख चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक दलों के सामने अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती है।
|निर्वाचन प्रक्रिया
|समय
|जिला परिषद की बैठक
|सुबह 10 बजे
|नामांकन दाखिल करने का समय
|सुबह 11 बजे तक
|नामांकन पत्रों की जांच
|सुबह 11:30 बजे से
|नाम वापसी
|दोपहर 1 बजे तक
|प्रत्याशियों की सूची और चुनाव चिह्न आवंटन
|नाम वापसी के बाद
|मतदान (जरूरत पड़ने पर)
|दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक
|मतगणना और परिणाम
|मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
सीकर में कांग्रेस ने रमेश बेरवाल को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है। बुधवार को कांग्रेस की सुनीता गठाला 33 वोट हासिल कर जिला प्रमुख बनी थीं। अब रमेश बेरवाल को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है।
डूंगरपुर जिला परिषद की 37 सीटों में से भाजपा और बीएपी के पास 14-14 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास नौ सदस्य हैं। ऐसे में उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का रुख अहम रहेगा। बुधवार को यहां बीएपी के अनुतोष रोत जिला प्रमुख चुने गए थे।
जैसलमेर जिला परिषद की 21 सीटों में से कांग्रेस के पास 20 और भाजपा के पास महज एक सीट है। ऐसे में यहां उप जिला प्रमुख के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। वहीं, झुंझुनूं में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है।
राजसमंद जिला परिषद की 29 सीटों में से कांग्रेस के पास 17 और भाजपा के पास 12 सीटें हैं। वहीं, चित्तौड़गढ़ की 35 सीटों में से 28 पर कांग्रेस का कब्जा है। चित्तौड़गढ़ में उप जिला प्रमुख पद के लिए रामेश्वर धाकड़ का नाम चर्चा में है।
|जिला
|कांग्रेस
|भाजपा
|बीएपी
|निर्दलीय
|राजसमंद
|17
|12
|0
|0
|झुंझुनूं
|29
|11
|0
|1
|जैसलमेर
|20
|1
|0
|0
|डूंगरपुर
|9
|14
|14
|0
|चित्तौड़गढ़
|28
|—
|—
|—
|जिला
|जिला प्रमुख
|पार्टी
|अलवर
|अनिता मीणा
|कांग्रेस
|बाड़मेर
|गफूर अहमद
|कांग्रेस
|ब्यावर
|ममता गुर्जर
|कांग्रेस
|भरतपुर
|रेनू बाला
|कांग्रेस
|भीलवाड़ा
|कैलाश चंद मीणा
|कांग्रेस
|बीकानेर
|निकिता डूडी
|कांग्रेस
|बूंदी
|हंसा गुर्जर
|कांग्रेस
|चित्तौड़गढ़
|रतनी देवी
|कांग्रेस
|दौसा
|बीना बैरवा
|कांग्रेस
|धौलपुर
|अनीशा सिंह
|कांग्रेस
|हनुमानगढ़
|रेणु जांगू
|कांग्रेस
|जयपुर
|यशवरी शूरा
|कांग्रेस
|जैसलमेर
|संतोष कुमारी
|कांग्रेस
|जालोर
|आसू राम
|कांग्रेस
|झुंझुनूं
|कोमल भंवरिया
|कांग्रेस
|जोधपुर
|प्रमिला चौधरी
|कांग्रेस
|कोटपूतली-बहरोड़
|रामनिवास यादव
|कांग्रेस
|फलौदी
|यशवंत कंवर
|कांग्रेस
|राजसमंद
|सुंदर देवी कीर
|कांग्रेस
|सवाईमाधोपुर
|आशा देवी बैरवा
|कांग्रेस
|सीकर
|सुनीता गठाला
|कांग्रेस
|सिरोही
|गुमान सिंह देवड़ा
|कांग्रेस
|टोंक
|अलका बैरवा
|कांग्रेस
|सलूम्बर
|पुष्पा देवी
|कांग्रेस
|अजमेर
|पूजा भंसाली
|भाजपा
|बालोतरा
|सुशीला भील
|भाजपा
|चूरू
|कनिका सिंह राठौड़
|भाजपा
|डीग
|रेनू सिंह
|भाजपा
|झालावाड़
|वर्षा झाला
|भाजपा
|खैरथल-तिजारा
|इंद्रजीत यादव
|भाजपा
|पाली
|सीता देवी बावरी
|भाजपा
|प्रतापगढ़
|हकरी देवी
|भाजपा
|उदयपुर
|हिम्मत सिंह झाला
|भाजपा
|डीडवाना-कुचामन
|बुद्धाराम
|भाजपा
|बांसवाड़ा
|रीना रावत
|बीएपी
|डूंगरपुर
|अनुतोष रोत
|बीएपी
|नागौर
|पांचाराम
|आरएलपी
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