हनुमानगढ़ में उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस की ओर से रामकुमार स्वामी का नाम तय हो गया है। वहीं, भाजपा ने रजनीश कस्वां को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने रजिया को उप जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी घोषित किया है। वे कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगी। वार्ड संख्या 16 की जिला परिषद सदस्य दशरथ कंवर को प्रस्तावक बनाया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दशरथ कंवर को 11 वोट मिले थे। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का एक वोट भाजपा के पक्ष में गया था।