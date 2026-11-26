25 से 31 दिसंबर के बीच जयपुर-जैसलमेर रूट पर सीधी उड़ान नहीं होने से यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट का विकल्प चुनना पड़ रहा है और हवाई किराया अभी से 12 हजार से 25 हजार रुपए तक पहुंच गया है। जयपुर से उदयपुर का किराया 10 से 12 हजार रुपए और जोधपुर की सीधी उड़ान का किराया 6 से 8 हजार रुपए तक है। जयपुर से बीकानेर के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट ही विकल्प है। दूसरी ओर, इसी अवधि में जयपुर से मुंबई का हवाई किराया 7 से 9 हजार रुपए के बीच है। एविएशन क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसार, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अभी एक महीने का समय बाकी है। ऐसे में आगामी दिनों में किरायों में डेढ़ से दोगुना तक और इजाफा हो सकता है।