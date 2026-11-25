



भारत का संविधान अपनी 77 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुका है। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया यह महान दस्तावेज हमारी राष्ट्रीय चेतना, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और सामूहिक संकल्प का आधार है। इन वर्षों में भारत ने राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक पुनर्रचना, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के अनेक दौर देखे हैं। प्रत्येक दौर में संविधान ने राष्ट्र को दिशा दी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया है। किंतु इस यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष ऐसा भी है, जिस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है- संविधान के प्रति नागरिकों की जागरूकता और उनके भीतर विकसित होने वाला कर्तव्यबोध।

संविधान किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का आधार अवश्य होता है, पर उसकी वास्तविक जीवंतता नागरिकों के विचारों, व्यवहार और सार्वजनिक जीवन में दिखाई देती है। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाएँ संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करती हैं, किंतु इन संस्थाओं की लोकतांत्रिक सफलता का अंतिम आधार जागरूक नागरिक ही हैं। नागरिक जितने अधिक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी होंगे, लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ और प्रभावशाली बनेगा। इस दृष्टि से संविधान की रक्षा और प्रतिष्ठा का दायित्व प्रत्येक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने ऐतिहासिक समापन भाषण में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता एक-दूसरे से अविभाज्य हैं। इन मूल्यों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित किए बिना लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो सकतीं। उनका यह विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजनीतिक लोकतंत्र नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है, जबकि सामाजिक लोकतंत्र उसे समान गरिमा, सम्मान और अवसरों से युक्त जीवन की दिशा दिखाता है। इन दोनों के बीच सेतु का कार्य नागरिक चेतना करती है।

संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमारे राष्ट्रीय जीवन के चार आधारस्तंभ हैं। इनका वास्तविक अर्थ तभी साकार होता है, जब नागरिक अपने दैनिक व्यवहार में इन मूल्यों को स्थान देते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, विचारों की भिन्नता को सहजता से स्वीकार करना, सार्वजनिक जीवन में शालीनता बनाए रखना, कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील रहना तथा सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना—ये सभी संवैधानिक मूल्यों की व्यावहारिक अभिव्यक्तियाँ हैं। संविधान की चेतना का विस्तार इसी प्रकार परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र तक होता है।

भारतीय संविधान ने नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सहित विभिन्न स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करते हैं। अधिकारों के प्रति जागरूकता नागरिक को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, शासन से जवाबदेही माँगने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने का आत्मविश्वास देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है।

इसी के साथ संविधान के भाग चार-क में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, पर्यावरण का संरक्षण करना तथा सभी नागरिकों में सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना—ये कर्तव्य हमारी राष्ट्रीय जीवन-पद्धति के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 51A(e) महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने और अनुच्छेद 51A(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना विकसित करने का आह्वान करता है। ये प्रावधान नागरिक जीवन को नैतिक और सामाजिक दिशा प्रदान करते हैं।

आज सूचना और प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार ने नागरिक चेतना के स्वरूप को और अधिक व्यापक बना दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। यह लोकतंत्र के विस्तार की एक महत्त्वपूर्ण संभावना है। इसके साथ ही भ्रामक सूचनाओं, डीपफेक, घृणास्पद अभिव्यक्ति और डिजिटल दुष्प्रचार जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। ऐसे वातावरण में नागरिकों का दायित्व है कि वे किसी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जाँचें, असहमति व्यक्त करते समय भाषा की मर्यादा बनाए रखें और डिजिटल मंचों का उपयोग समाज में ज्ञान, सद्भाव तथा सकारात्मक संवाद बढ़ाने के लिए करें। डिजिटल नागरिकता आज संवैधानिक नागरिकता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम बन चुकी है।

संविधान के प्रति जागरूकता विकसित करने में शिक्षा संस्थानों की भूमिका विशेष महत्त्व रखती है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन अधिक व्यावहारिक और संवादपरक बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को संविधान के अनुच्छेद याद कराने के साथ यह समझाना भी आवश्यक है कि वे उनके जीवन से किस प्रकार जुड़े हैं। वाद-विवाद, मॉक पार्लियामेंट, विधिक साक्षरता शिविर, संविधान अध्ययन मंडल और सामुदायिक सेवा जैसे कार्यक्रम युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्कार विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी और अन्य युवा गतिविधियों को भी संवैधानिक मूल्यों के प्रसार से जोड़ा जा सकता है।

इस दिशा में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। लोकतंत्र का वास्तविक अनुभव नागरिक को अपने आसपास की संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। ग्राम सभा में सहभागिता, स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहयोग, सार्वजनिक योजनाओं की जानकारी रखना और स्थानीय प्रशासन से संवाद करना नागरिक उत्तरदायित्व के जीवंत उदाहरण हैं। जब नागरिक अपने गाँव, नगर और क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी करते हैं, तब लोकतंत्र शासन की प्रक्रिया से आगे बढ़कर सामूहिक जीवन की संस्कृति बन जाता है।

संविधान दिवस इस नागरिक चेतना को जागृत करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इस दिन संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, संवैधानिक मूल्यों पर संवाद, विधिक जागरूकता कार्यक्रम और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जन-जागरण जैसे आयोजन व्यापक स्तर पर किए जाने चाहिए। इन गतिविधियों का प्रभाव तभी स्थायी होगा, जब संविधान दिवस का संदेश वर्ष के प्रत्येक दिन हमारे आचरण में दिखाई दे। संविधान के प्रति सम्मान किसी समारोह या औपचारिक संकल्प तक सीमित रहने के स्थान पर जीवन की सहज प्रवृत्ति बनना चाहिए।

संविधान की सफलता का मूल्यांकन इस बात से भी किया जाता है कि समाज का सामान्य नागरिक कितना सुरक्षित, सम्मानित, जागरूक और सशक्त अनुभव करता है। जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं में रचनात्मक सहभागिता करेंगे, तभी संवैधानिक लोकतंत्र अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होगा।

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का अगला चरण नागरिक चेतना के इसी विस्तार से निर्धारित होगा। संविधान निर्माताओं ने हमें एक सुदृढ़ संवैधानिक व्यवस्था सौंपी है। अब इसे अधिक मानवीय, समावेशी और उत्तरदायी बनाने का दायित्व हमारी पीढ़ी के हाथों में है। प्रत्येक नागरिक अपने आचरण में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को स्थान दे, यही संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी।

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संविधान की शक्ति उसकी संस्थाओं में, उसकी प्रतिष्ठा नागरिकों के विश्वास में और उसकी सफलता नागरिकों के आचरण में निहित है। अधिकार हमें सशक्त बनाते हैं और कर्तव्य हमें उत्तरदायी बनाते हैं।जब अधिकारबोध और कर्तव्यबोध का समन्वय होगा, तभी भारत का लोकतंत्र अपनी वास्तविक ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। यही संविधान के 77 वर्षों की यात्रा का सार्थक संदेश और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे मूल्यवान राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए।

-हरबंश दीक्षित, डीन, विधि संकाय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद