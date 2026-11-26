जयपुर। जिला प्रमुख चुनावों में पिछले तीन चुनावों के दौरान बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2015 में 33 में से 63.6% जिलों में भाजपा के जिला प्रमुख थे, जो 2026 में घटकर 27% रह गए। वहीं कांग्रेस की हिस्सेदारी 36.4% से बढ़कर 64.9% हो गई। वर्ष 2020 में भाजपा का प्रतिशत 51.5 और कांग्रेस का 39.4 था। नए परिसीमन के बाद जिला प्रमुख के पद 33 से बढ़कर 41 हो गए हैं। फिलहाल 37 जिलों के परिणामों आए हैं। इनमें कांग्रेस के 24, भाजपा के 10 और अन्य के तीन जिला प्रमुख बने हैं। शेष चार जिलों के परिणाम 17 दिसंबर को आएंगे।